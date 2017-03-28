Компания "Роснефть" проиграла суд об отмене европейских санкций

Решение опубликовано на сайте суда, передает "Медуза".

Суд установил, что соглашение о партнерстве между Россией и ЕС не препятствует ограничительным мерам против российской компании. При этом санкции не могут быть основанием для заморозки банковских счетов "Роснефти".

Свой иск "Роснефть" подала в Великобритании, затем он был передан на рассмотрение в Люксембург.

"Роснефть" и другие российские компании оспорили европейские санкции в 2014 году.