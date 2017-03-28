Компания "Роснефть" проиграла суд об отмене европейских санкций ({{commentsTotal}})
Европейский суд в Люксембурге признал обоснованными санкции против российской государственной нефтяной компании "Роснефть".
Решение опубликовано на сайте суда, передает "Медуза".
Суд установил, что соглашение о партнерстве между Россией и ЕС не препятствует ограничительным мерам против российской компании. При этом санкции не могут быть основанием для заморозки банковских счетов "Роснефти".
Свой иск "Роснефть" подала в Великобритании, затем он был передан на рассмотрение в Люксембург.
"Роснефть" и другие российские компании оспорили европейские санкции в 2014 году.
Редактор: Виктор Сольц