Граждане Финляндии 9 и 10 июня смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Таллинна

Мэрия Таллинна решила предоставить гражданам Финляндии право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы. Оно будет действовать 9 и 10 июня - в дни, когда в Таллинне пройдут масштабные празднования столетнего юбилея Финляндии.

Об этом во вторник, 28 марта, сообщил "Раэпресс".

10 июня на площади Вабадузе пройдет большой концерт с участие финских и эстонских исполнителей. В 15 часов начнется концерт классической музыки, а в 18:00 на сцену выйдут известные финские и эстонские поп и рок исполнители. В программе – музыкальный коктейль из ностальгии и новейших хитов.

В этот же день, 10 июня, в Эстонском музее истории (Пирита теэ, 56) откроется выставка "100 предметов Финляндии", которая в конце марта открылась в Хельсинки.

В городке Теллискиви пройдет фестиваль еды, главной темой которого станет Финляндия.