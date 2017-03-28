Ремонтные работы на участке Тапа-Тарту внесут изменения в расписание движения поездов Elron

"Ремонт приведет к изменениям в расписаниях движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Йыгева-Тарту, Таллинн-Аэгвийду, Таллинн-Раквере, Таллинн-Нарва, Тарту-Валга и Тарту-Койдула, кроме того, изменятся времена отправления некоторых рейсов Таллинн-Пяэскюла", - говорит менеджер по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Эти изменения будут действовать до 27 июня.

Железная дорога будет ремонтироваться три дня в неделю: во вторник, в четверг и субботу. В эти дни недели в дневное время на участках Тапа-Ракке и Тапа-Тарту Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами.

Без пересадок поезда на линии Таллинн-Тарту будут в ходу по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а также накануне и во время государственных праздников. Информацию об изменениях в расписании можно найти на домашней странице Elron и на остановках Elron на информационных стендах.

Ремонт на участке железной дороги продлится до сентября. Ремонтные работы будут производиться поэтапно, и о следующих изменениях в расписании, которые начнут действовать с 27 июня, Elron сообщит при первой же возможности.

"С точки зрения развития железнодорожного движения реновация железнодорожного участка Тапа-Тарту необходима, так как создает предпосылки для увеличения скорости движения и сокращения времени в пути в будущем", - отмечает Конго.

Автобусом нет возможности перевозить велосипеды, поэтому пассажиров с велосипедами Elron просят выбирать рейсы, которые в полном объеме обслуживаются поездами. Также стоит учесть, что больших собак в автобус брать нельзя. Если человек, передвигающийся только в инвалидной коляске, желает поехать на поезде, где надо будет пересаживаться на автобус, то ему надо сообщить о своем желании и точном времени поездки заранее как минимум за 5 рабочих дней по электронной почте (abi@elron.ee). В этом случае можно будет организовать специальный транспорт, в который можно попасть на инвалидном кресле.