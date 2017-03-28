Чемпион Эстонии по фигурному катанию Даниэль Альберт Науритс вступил в Центристскую партию

Действующий чемпион Эстонии по фигурному катанию среди мужчин Даниэль Альберт Науритс (19) во вторник, 28 марта, вступил в Центристскую партию и планирует баллотироваться в горсобрание Таллинна.

Об этом спортсмен, не сумевший пробиться на чемпионат мира в Хельсинки, рассказал в интервью корреспонденту портала rus.err.ee.

"У меня и раньше были планы вступить в партию, а теперь дело дошло до конкретики. С предложением вступить в Центристскую партию ко мне обратилась старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева. Я это предложение принял", - пояснил Науритс.

По его словам, на осенних муниципальных выборах он будет баллотироваться в Таллинное городское собрание.

"Этот вопрос мы также обсудили с Юферевой. Я войду в список центристов по округу Ласнамяэ. Под каким номером? Так далеко мы еще не зашли. Думаю, что ясность в этом вопросе наступит не раньше апреля. Девятого числа у нас намечена еще одна встреча", - добавил фигурист.

В среду, 29 марта, Даниэль Альберт Наурист поедет на открывающийся в Хельсинки чемпионат мира по фигурному катанию.

"Я, к сожалению, не смог отобраться на мировое первенство - для выполнения норматива мне не хватило совсем чуть-чуть. Поэтому еду в роли зрителя. Интересно будет понаблюдать за выступлением мужчин-одиночников", - сказал спортсмен.

В настоящее время сезона для Даниэля Альберта Науритса завершен. Новый соревновательный период начнется в августе.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.

Даниэль Альберт Наурист не первый фигурист, который пробует свои силы в политике. Перед предыдущими муниципальными выборами 2013 года в Центристскую партию вступила на тот момент действующая чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова. На выборах в Таллиннское горсобрание она показала лучший результат среди действующих спортсменов - 204 голоса - и получила депутатский мандат.

В мае 2014 года Глебова завершила спортивную карьеру, а в июле того же года она возглавила спортивный центр "Тондираба".

Интересно, что бывший тренер Елены Глебовой и действующий наставник Даниэля Альберта Науритса Анна Леванди состоит в IRL, но давно не участвует в большой политике.