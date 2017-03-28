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Инспекция: из железнодорожных цистерн могло вытечь 50 тонн опасных химикатов ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
BNS

Инспекция окружающей среды и Вируская прокуратура начали расследование в связи с произошедшей 27 марта на железнодорожных станциях Сонда и Тапа в Ида-Вирумаа утечкой токсичного сольвента из двух цистерн, вытечь могло до 50 тонн химического вещества.

Вируская окружная прокуратура завела уголовное дело.

В 16:21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожной станции в поселке Сонда из цистерны шедшего с завода в Кохтла-Ярве в Мууга грузового состава течет сольвент.

Спасатели создали вокруг станции километровую защитную зону, из которой эвакуировали людей, железнодорожное движение было приостановлено. В 17:16 утечку из цистерны ликвидировали, вытекший на землю химикат залили пеной. Люди не пострадали.

Поезд продолжил движение в Мууга, однако в 20:32 его остановили на грузовой станции в Тапа, поскольку на переездах Имасту и Тапа из другой цистерны этого же состава вновь стал вытекать сольвент. Вытекшее вещество быстро испарилось. Спасатели закрыли протекающий вентиль и залили место загрязнения пеной.

Редактор: Артур Тооман



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