ФИФА дисквалифицировала Лионеля Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) решил отстранить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси от участия в четырех ближайших матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года.

Такое решение принято после рассмотрения инцидента в матче между сборными Аргентины и Чили, который прошел 23 марта в рамках отборочной кампании ЧМ-2018, передает "Интерфакс".

По ходу той игры Месси, выступающий на клубном уровне за "Барселону", выразил оскорбительные слова в адрес помощника рефери. Матч завершился победой хозяев поля, аргентинцев, со счетом 1:0. Единственный гол забил как раз Месси.

Первый матч, на который будет применяться санкция в отношении Месси, состоится во вторник в Боливии, остальные три пройдут на поле Аргентины.

Помимо этого, Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

В настоящее время сборная Аргентины занимает третье место в южноамериканском отборочном турнире к ЧМ-2018. Набрав в 13 матчах 22 очка, аргентинцы на семь баллов отстают от лидирующей Бразилии. Четыре лучшие (из 10 участников) команды напрямую попадают на ЧМ-2018 в России, а сборная, занявшая пятое место, сыграет с представителем Океании.