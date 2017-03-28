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Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится в Санкт-Петербурге 30 марта ({{commentsTotal}})

Владимир Казаченок (1952-2017). Автор: ТАСС/Scanpix
Спорт
Спорт

В четверг, 30 марта, в Санкт-Петербурге пройдут похороны одного из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимира Казаченка, успевшего поработать и в Эстонии.

Гражданская панихида пройдет на стадионе "Петровский" и начнется в 10:30, допуск всех желающих проститься с легендарным футболистом откроется в 11:00, передает официальный сайт "Зенита".

Отпевание состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало - в 13:00. В 15:00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.

Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни.

Как сообщал rus.err.ee ранее, в церемонии прощания примет участие делегация силламяэского "Калева" во главе с президентом клуба Александром Стародубцевым.

По словам Стародубцева, Владимир Казаченок и после того, как в 2012 году покинул пост главного тренера "Калева", не утратил связь с силламяэским клубом.

"Он до последнего дня был членом правления силламяэского "Калева". Его уход из жизни - это утрата и для нас. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Казаченка", - добавил президент клуба.

Свои глубокие соболезнования выразил и Эстонский футбольный союз.

"Многим болельщикам "Калева" Владимир Александрович запомнился не только как выдающийся игрок "Зенита", но и как главный тренер, руководивший командой в 2010-м и 2011-м годах. Но даже после того, как Владимир Александрович покинул этот пост, он постоянно находился в контакте с "Калевом" и всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту. В 2014-м году он в составе тренерского штаба "Калева" готовил команду к Лиге Европы сезона 2014/2015. Влияние Владимира Александровича тогда не прошло напрасно – "Калев" одолел финскую "Хонку" и прошел во второй раунд, а сам Владимир Александрович вписал еще одну страницу в историю "Калева". Его можно было видеть как на домашних, так и на выездных матчах команды. Это был открытый и жизнерадостный человек", - говорится на официальном сайте "Калева".

Казаченок выступал за "Зенит" в качестве игрока с 1971 по 1975 год и с 1979 по 1983 год, завоевывал бронзовые медали чемпионата СССР и трижды входил в число 33 лучших футболистов страны по итогам сезона.

В качестве тренера работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", петербургском "Динамо", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и силламяэском "Калеве". С 2014 года возглавлял учебно-тренировочного центра Академии футбольного клуба "Зенит". 

Редактор: Виктор Сольц

владимир казаченок


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