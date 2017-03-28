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Ратас отдал должное прогрессу оборонной промышленности Эстонии ({{commentsTotal}})

Юри Ратас считает, что оборонная промышленность Эстонии вышла на новый уровень. Автор: правительство ЭР
Эстония
Эстония

Во вторник, 28 марта, премьер-министр Юри Ратас посетил Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии (EKTL), где председатель правления Ингвар Пярнамяэ вместе с представителями входящих в союз предприятий ознакомили главу правительства с направлениями деятельности и ситуацией в секторе на данный момент.

На встрече говорилось о значительном скачке в развитии эстонской оборонной промышленности за последние годы и обсуждалось, как повысить эффективность сотрудничества между государством и сектором, передает пресс-служба правительства ЭР.

"Сегодня больше никто не сомневается в необходимости эстонской оборонной промышленности. Сотня входящих в EKTL предприятий показывают все признаки того, что сектор превращается в отрасль экономики с фокусом на создание ценностей и явными конкурентными преимуществами, что способствует созданию в Эстонии новых рабочих мест и внесению все большего вклада в рост экономики", - сказал Ратас.

По словам премьер-министра, государственная оборонная промышленность играет важную роль и в развитии обороноспособности Эстонии.

"Разработанные здесь инновации дают преимущество эстонским солдатам на поле боя, и этим мы повышаем обороноспособность государства", - сказал Ратас.

По словам премьер-министра, помимо вышесказанного крайне важно поддерживать инновацию и экспортные возможности предприятий оборонной промышленности.

"Решения наших предприятий в развитии киберзащиты, пограничной охраны и беспилотных систем привлекли большое внимание в мире. Это четко показывает, что оборонная промышленность Эстонии со своими достижениями и результатами вышла на следующий уровень развития, который ценится в мире", - оценил Ратас.

В конце встречи участники отметили, что Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии стал хорошим партнером для эстонских и иностранных предприятий, а также для организаций, действующих в сфере оборонной промышленности.

Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии – созданная в 2009 году недоходная организация, деятельность которой финансируют члены союза. Цель союза - объединение эстонских предприятий, создание для них лучших возможностей на рынках услуг и товаров оборонного назначения и способствование тем самым вкладу в укрепление обороноспособности и экономики Эстонии.



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