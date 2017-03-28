Актуальная камера 28.03.2017 (18:00)

Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее
Для повышения безопасности движения Департамент шоссейных дорог перестроит в этом году ряд отрезков дорог по типу 2+1, обработает 1200 км покрытия разрушающихся дорог. Будут отремонтированы 29 мостов.
27 марта Союз театральных деятелей Эстонии вручал театральные премии, и русский актер Николай Бенцлер был признан лучшим актером второго плана. По словам лауреата престижной премии, для него это была полная неожиданность, а одна из отмеченных его работ — роль вандала в спектакле "Изгнание, или хроника одного яблока" — далеко не сразу стала для него родной и органичной.
Во вторник, 28 марта, премьер-министр Юри Ратас посетил Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии (EKTL), где председатель правления Ингвар Пярнамяэ вместе с представителями входящих в союз предприятий ознакомили главу правительства с направлениями деятельности и ситуацией в секторе на данный момент.