В связи с массовыми махинациями Больничную кассу ждет ревизия

Ревизорам предстоит разобраться в обстоятельствах массовых махинаций с поддельными счетами в Больничной кассе и проанализировать эффективность системы закупок. Уже известно о четырех фирмах, которые могли обманным путем заполучить из кассы десятки тысяч евро. Совет Больничной кассы решил, что комиссию по аудиту возглавит депутат Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури.

Решение назначить Марис Лаури председателем аудиторского комитета при Больничной кассе было принято на сегодняшнем экстренном заседании совета ведомства, которое созвал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. Причиной внеочередного совещания стало разоблачение журналистами мошеннических схем, по которым фирмы по продаже медицинских приспособлений могли незаконно получить десятки, а того и сотни тысяч евро, передает "Актуальная камера".

"Первой задачей этого комитета будет разработка при содействии независимого аудитора конкретного анализа, чтобы получить полную информацию о сложившейся ситуации. После этого совет Больничной кассы сможет определиться со своими дальнейшими шагами", - говорит Осиновский.

По словам министра, сейчас еще сложно оценить весь объем нанесенного мошенниками ущерба. К сегодняшнему дню известно о четырех фирмах, которые могли незаконно обогатиться за счет средств Больничной кассы. Из них с двумя компаниями ведомство уже расторгло отношения.

"Если в ходе проверки будут заведены уголовные дела на еще какие-либо фирмы, то договоры с ними будут тоже прекращены. Должно быть предельно ясно, если речь идет о мошенничестве, то за подобное преступление предусмотрено и наказание. Сейчас кажется, что в некоторых предприятиях считают, что в организации нет достаточного контроля из-за объемного и детального перечня услуг", - отмечает член совета Больничной кассы Марис Лаури.

Сегодня появилась информация, что, помимо Больничной кассы, поддельные счета могли быть выставлены также Департаменту социального страхования.