Библиотеку Тартуского университета ждет очередной переезд

Библиотека Тартуского университета вскоре будет вынуждена покинуть помещения на улице Лийви, где были временно размещены её читальные залы. Поскольку ремонтные работы в главном здании библиотеки всё ещё завершены, учреждение ищет новое пристанище.

Об этом во вторник, 28 марта, сообщила новостная программа "Эхо дня", выходящая на волнах "Радио 4".

Ввиду затянувшихся ремонтных работ в главном здании библиотеки Тартуского университета в минувшем октябре в здании на улице Лийви, где ранее располагался Государственный архив, были открыты временные читальные залы для студентов старейшего ВУЗа страны. Тем не менее, через несколько месяцев библиотека должна будет освободить эти помещения, поскольку туда переедет экономический факультет.

"У нас есть возможность использовать эти читальные залы до конца июня, то есть, до окончания сессии, но после этого помещения должны быть освобождены нами, и мы же начали поиски новых мест, где мы смогли бы открыть читальные залы, поскольку по традиции начиная с августа мы должны предоставить эту возможность нашим читателям", - говорит директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик.

Самым заманчивым предложением выглядит возвращение читальных залов в главное здание библиотеки, но этот вариант сопряжён с немалыми трудностями.

"Честно говоря, мы предпочли бы открыть читальный зал на третьем этаже здания по улице Струве, куда ремонт ещё не добрался, но это означает, что нам нужно получить разрешение от Спасательного департамента, и если в июне снова начнутся строительные работы, то неизвестно, насколько много шума и пыли они создадут", - объясняет Халлик.

Мартин Халлик с коллегами также осмотрели несколько других принадлежащих университету зданий и пришли к выводу, что для временного читального зала подошло бы здание по адресу Лай, 36 по соседству с ботаническим садом.

"С 1938-го по 1940-ой год там располагалась Эстонская Академия наук, там есть несколько очень красивых помещений. Они, конечно, никогда не задумывались для использования в качестве библиотеки, но если их немного привести в порядок, то читальный зал мог бы расположиться там хотя бы на временной основе. Если мы сможем разместить там хотя бы 100 рабочих мест, то будет уже неплохо, - считает Мартин Халлик.