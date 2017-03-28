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Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Наталия Демидова

Если отец является членом правления предприятия, то закон не предусматривает для него 10-дневный оплачиваемый отцовский отпуск. Столкнувшийся с такой юридической коллизией отец посчитал подобную ситуацию несправедливой и решил обратиться с жалобой в суд.

Антс Лусти - отец пятерых детей и по совместительству член правления в крупной компании. После рождения пятого ребёнка решил взять оплачиваемый родительский отпуск на 10 дней. Но как оказалось, по нынешнему законодательству, сделать это невозможно, передает "Актуальная камера".

Лица, занимающие руководящие должности, попадают под юрисдикцию коммерческого права, которое не предусматривает никаких оплачиваемых отпусков по уходу за ребёнком - таков был ответ Департамента социального страхования.

С точки зрения Антса Лусти, это нарушение равного обращения, которое гарантирует всем жителям Эстонии конституция. За справедливостью он обратился в Таллиннский административный суд.

Министр социальной защиты Кайя Ива признает, что законодательство в этой области действительно нуждается в поправках, которые ожидаются в самое ближайшее время.

"Наша цель - предоставить всем отцам дополнительный месяц отпуска, который могли бы брать все отцы. И без таких жестких временных ограничений, как сейчас, а в течение трех лет, пока ребенку не исполнится три года", - говорит Ива.

После ожидающихся поправок в законе Лусти вряд ли получит компенсацию за неиспользованный родительский отпуск, но если у него появится еще один ребёнок, то отпуск по уходу за ребёнком будет в разы длиннее.

Редактор: Виктор Сольц

отцовский отпуск


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