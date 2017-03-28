Эстонская фигуристка Хелери Хялвин в короткой программе выйдет на лед 14-й

В среду, 29 марта, в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который будет почти в полном объеме показан на ETV+. Уже завтра на лед выйдет эстонская фигуристка Хелери Хялвин.

Эстонская фигуристка Хелери Хялвин уже два дня тренируется в Хельсинки. Тренер Анна Леванди довольна тем, как ее подопечная чувствует себя на финском льду, передает "Актуальная камера".

"Её не пугает ни публика, ни сама торжественность обстановки. Она сконцентрирована на себе, и это главное. Потому что основной конкурент - это ты сам. То есть она должна победить себя и сделать то, что умеет. А остальное уже решат судьи", - говорит Леванди.

По результатам сегодняшней жеребьёвки Хялвин завтра выйдет на лёд 14-й. Для дебютантки мирового чемпионата это очень хорошая стартовая позиция.

"Чем дальше, тем лучше. Есть предвзятое отношение, что в самом начале катаются слабейшие. Поэтому мы довольны результатом жеребьёвки. Надеюсь, это нам поможет", - отмечает Леванди.

По словам Леванди, они с Хелери нацеливаются на то, чтобы получить по итогам короткой программы возможность выступить в произвольной.