Тартуские баскетболисты выиграли первый матч "бронзовой серии" Балтийской лиги

Во вторник, 28 марта, в первом матче серии плей-офф за третье место подопечные Герта Кулламяэ на выезде обыграли столичный "Калев/Крамо" - 72:60.

Дебютная четверть осталась за хозяевами площадки, но оставшиеся три десятиминутки выиграли тартусцы. Решающей в поединке стала третья четверть, в которой команда Тартуского университета добилась успеха со счетом 24:10.

В составе победителей лучшим на площадке был литовец Доминикас Милка, набравший 15 очков и сделавший 6 подборов. У проигравших активнее других оказался серб Бранко Миркович - 17 баллов.

Ответная игра, в которой тартусцев устроит и поражение с разницей в 11 очков, на следующей неделе пройдет в Тарту.