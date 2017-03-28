ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле

На фоне продолжающихся в Женеве мирных переговоров между правительством Сирии и умеренной оппозицией режим перемирия в этой стране постоянно нарушается, заявляют российские военные. Объектом их критики стали не только действия вооруженной оппозиции и исламистов, но и международной коалиции, ведущей операцию по освобождению иракского Мосула.

То, что на сегодняшний день почти полторы тысячи населенных пунктов в Сирии присоединились к режиму перемирия, особого оптимизма российским военным не внушает, передает "Актуальная камера".

"Количество нарушений режима прекращения боевых действий не уменьшается. Более того, имеются случаи открытого срыва существующего перемирия. Ряд бандформирований предприняли попытку захвата города Хама", - сказал генерал-полковник, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Нападение удалось отразить, но об окончательной победе над исламистами говорить пока рано. Впрочем, едва ли не половину своего выступления российский генерал посвятил не им, а международной коалиции и ее операции по освобождению от исламистов иракского города Мосул.

"Авиация коалиции практически ежедневно наносит удары по городским кварталам Мосула, в которых, помимо боевиков ИГИЛ, находятся десятки тысяч мирных жителей", - отметил Рудской.

Но ни о каком сравнении с российской операцией в Алеппо и речи быть не может, заявил генерал-полковник.

"На протяжении всей операции по освобождению Алеппо от боевиков операция не применялась. При этом мирное население имело возможность покинуть контролируемые террористами районы через организованные гуманитарные коридоры", - добавил Рудской.

Из Мосула тоже можно выйти, утверждают российские военные. Но это, по их мнению, не заслуга, а ошибка международной коалиции.

"Несмотря на заверения коалиции о полном окружении Мосула, продолжается просачивание боевиков из города. По нашим данным, только за последнюю неделю из Мосула в направлении сирийской границы беспрепятственно вышло не менее 800 боевиков", - подчеркнул Рудской.

При этом за последний месяц исламисты потеряли контроль над более чем ста населенными пунктами и утратили свыше тысячи квадратных километров территории.