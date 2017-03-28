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ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии по футболу в товарищеском матче разгромила хорватов - 3:0 ({{commentsTotal}})

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Фото: Эстония - Хорватия. Автор: Сийм Семискар, ERR
Спорт
Спорт
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Во вторник, 28 марта, сборная Эстонии по футболу на таллиннской "А. Ле Кок Арене" разгромила в товарищеском матче хорватов со счетом 3:0.

Уже на первой минуте Сийм Лутс вышел один на один и, послав мяч в "гамак" Ловре Калиничу, вывел хозяев вперед.

На 81-й минуте вышедший на замену Константин Васильев, получив пас от Лутса, удвоил преимущество.

А еще через две минуты Васильев сделал результативную передачу на другого резервиста Сергея Зенева, который забил свой 11-й гол за сборную.

ВИДЕО ГОЛОВ

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии. Матч на телеканале ETV+ комментировали Игорь Савельев и Дмитрий Скиперский.

Великолепный матч провели и оба эстонских голкипера - Михкель Аксалу в первом тайме и Марко Меэритс после перерыва.

Сборная Хорватия приехала в Таллинн без главных звезд. Отсутствовали Иван Ракитич, Лука Модрич, Даниель Субашич и Марко Манджукич. Однако и хозяева начали поединок не в оптимальном составе. Васильев и Зенев вышли на замену, а Александр Дмитриев и Дмитрий Круглов весь матч просидели на скамейке запасных.

До этого сборная Эстония ни разу не забивала хорватам в родных стенах. На выезде в свое время отличались нынешний наставник национальной команды Мартин Рейм (1995) и Васильев (2012).

Ранее Эстония встречалась с хорватами восемь раз. Шесть побед одержала сборная Хорватии, еще два поединка завершились ничьими.

В рейтинге ФИФА Хорватия находится на 16-й позиции, а Эстония - на 119-й.

Редактор: Виктор Сольц



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