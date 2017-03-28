Сборная России по футболу вырвала ничью в матче с Бельгией

Во вторник, 28 марта, в Сочи состоялся товарищеский матч по футболу между сборными России и Бельгии. Поединок завершился со счетом 3:3.

Уже на 3-й минуте защитник московского ЦСКА Виктор Васин вывел россиян вперед, но еще до перерыва бельгийцы ответили на это тремя забитыми мячами: на 17-й минуте Кевин Миральяс реализовал пенальти, а на 42-й и 45-й минутах Кристиан Бентеке оформил дубль.

Отыграться сборная России смогла во втором тайме. На 74-й минуте Алексей Миранчук точным ударом сократил отставание в счете, а уже в компенсированное время Александр Бухаров забил третий мяч российской команды.

Для Бухаров гол в матче против Бельгии стал первым в майке сборной России.