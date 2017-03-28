Студенты Эстонской художественной академии отреставрировали панно "Дружба народов"

Однако для всех работа откроется только следующей весной, когда завершится реконструкция замка Маарьямяги, который является филиалом Эстонского исторического музея, передает "Актуальная камера" (ETV+).

Стоит отметить, что "Дружбу народов" можно будет закрыть непрозрачным стеклом. Панно было создано в 1987 году. На нем, в характерном для Окаса барочном стиле, изображены достижения людей того времени - от космонавтики до народных танцев.

Монументальную работу студенты Эстонской художественной академии отреставрировали за две недели.