Таллиннская мэрия предлагает включить Михаила Кылварта в совет Русского театра

С предложением ввести в совет Русского театра своего представителя Индрек Саар обратился к мэрии Таллинна в середине марта. На этой неделе исполняющий обязанности градоначальника Таави Аас направил министру официальный ответ - представлять интересы горуправы в совете театра будет вице-мэр Михаил Кылварт.

"На самом деле мы достаточно плотно общаемся с Русским театром. Город Таллинн и Русский театр регулярно проводят совместные проекты. Я нахожусь в контакте с директором театра Тыну Ленсментом. Поэтому для меня вхождение в состав совета - это придание новой формы уже имеющимся отношениям", - рассказал Кылварт в интервью корреспонденту портала rus.err.ee.

"До сих пор я ходил в Русский театр как зритель, но как вице-мэр обсуждал с ним различные проекты. Можно сказать, что мы находимся в достаточно плотном контакте. Самый простой пример - это функционирующая при Русском театре студия, которая финансируется из бюджета Таллинна", - добавил Михаил Кылварт.

На вопрос, доволен ли он уровнем постановок Русского театра, Кылварт ответил дипломатично.

"Теперь я уже не простой зритель. Понятно, что театру есть, куда стремится. Но в последнее время мы видим, что это стремление есть. Можно по-разному относится к тем или иным постановкам, но прогресс, безусловно, есть", - сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

"Я уверен, что в совет Русского театра должны входить эксперты, а также представители министерства и города. Вот почему министр культуры обратился к Таллиннской горуправе с предложение назначить своего представителя в совет. Когда город объявит о том, кто именно станет его представителем, в совет будут назначены еще два человека", - говорил на прошлой неделе Индрек Саар в интервью Rus.Postimees.ee.

В настоящее время в совет Русского театра под председательством Яака Аллика входят Евгений Голиков (оба - соцдемы) и представитель Министерства финансов Вейкко Капста.