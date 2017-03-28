Миксер на встрече с Тиллерсоном: терроризм - общий вызов для всех нас

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на состоявшейся во вторник встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о важности международной координации и активизации сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Об этом поздно вечером во вторник, 28 марта, сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на МИД ЭР.

На встрече с министрами иностранных дел стран Балтии госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что между государствами Балтии и США налажена прочная и постоянная стратегическая связь.

"США являются нашим важным союзником, и мы разделяем не только общие интересы и вызовы безопасности, но и общие ценности", - сказал Миксер.

Министры иностранных дел стран Балтии поблагодарили США за вклад в безопасность государств Балтии и Европы в более широком плане и подтвердили стремление своих государств выполнять обязательства по обороне. Тиллерсон со своей стороны подтвердил, что поддержка США непоколебима.

Министры иностранных дел также подчеркнули важность борьбы с неконвенциональными угрозами.

"Кибербезопасность является неотделимой частью широкой концепции безопасности и очевидно, что в будущем мы должны будем еще больше работать над этой темой", - подчекрнул Миксер.

Министры согласились, что относительно кибербезопасности следует больше думать и о правовом регулировании.

Была затронута и проблема международного терроризма.

"Терроризм — общий вызов для всех нас, и Эстония хочет внести свой вклад соответственно своим возможностям",- сказал Миксер.

По словам Тиллерсона, США высоко ценят вклад государств Балтии в борьбу с терроризмом.

На встрече обсуждались также также вопросы энергетической безопасности, трансатлантической свободной торговли и стратегических коммуникаций.