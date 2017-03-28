В среду возможны осадки, +1..+5

В среду во многих местах пройдет небольшой снег, мокрый снег, кое-где и дождь.

Ночью малооблачная погода. К утру, начиная с островов облачность уплотнится, но вероятность осадков небольшая. Ветер западных направлений 2-8 метров в секунду. В начале ночи на побережье северо-западный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха от нуля до -6 градусов.

Днем переменная облачность. Во многих местах пройдет небольшой снег, мокрый снег, кое-где и дождь. Ветер западный, северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха от одного до пяти градусов выше нуля.