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Тереза Мэй подписала письмо о запуске брексита ({{commentsTotal}})

Тереза Мэй. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду, 29 марта, передает Би-Би-Си.

Письмо доставит в 12:30 по Лондону (14:30 по восточноевропейскому времени) посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры брексита.

После этого Тереза Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.

В своей речи перед парламентариями она официально сообщит, что процесс выхода Великобритании из ЕС начался.

"Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране", – скажет Тереза Мэй, содержание речи которой уже известно.

Мэй в своем выступлении также призовет страну к объединению.

Во вторник вечером Мэй говорила по телефону с Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и и канцлером Германии Ангелой Меркель.

29 апреля пройдет саммит лидеров ЕС, в котором Великобритания не будет участвовать. На нем, как ожидается, лидеры ЕС дадут Еврокомиссии мандат вести переговоры по брекситу. После этого Еврокомиссия опубликует примерный план переговоров, а сами переговоры начнутся в мае-июне.

Согласно статье 50, у сторон есть два года, чтобы прийти к соглашению по процессу выхода страны из ЕС. Стороны также могут договориться продлить этот срок.

В начале марта палата лордов британского парламента приняла законопроект, дающий право правительству начать процесс выхода страны из ЕС. Документ позволяет премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства покинуть ЕС.

В начале февраля правительство Великобритании опубликовало план выхода страны из ЕС. Согласно документу, Великобритания покинет единый рынок ЕС и установит новые таможенные правила для торговли с Евросоюзом. Страна также выйдет из-под юрисдикции Европейского суда и установит собственную систему контроля за прибытием иммигрантов.

Редактор: Ирина Киреева



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