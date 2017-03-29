Lufthansa отмечает 25-летие маршрута Таллинн-Франкфурт

В среду, 29 марта, немецкая авиакомпания Lufthansa Group отмечает 25 лет с момента создания авиасообщения с Эстонией. Первый самолет Lufthansa приземлился в Таллинне 29 марта 1992 года.

Тогда из Таллинна во Франкфурт и обратно три раза в неделю летали самолеты Boeing 737.

Сейчас в летний период ежедневно осуществляется три рейса, которые обслуживает самолет Airbus A320.

В прошлом году самолеты Lufthansa перевезли из Таллинна во Франкфурт приблизительно 250 000 пассажиров, а за 25 лет – почти два миллиона.