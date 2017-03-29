ОЭСР: почти каждый пятый мобильный телефон в мире – подделка

Почти каждый пятый мобильный телефон и каждая четвертая консоль для видеоигр, которые продаются в мире, являются подделкой, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР отмечают, что торговля поддельной техникой в мире растет, что плохо сказывается на покупателях, производителях и государственных финансах, передает Би-Би-Си.

Согласно докладу ОЭСР, в котором анализируются таможенные данные за 2013 год, на подделки приходится 6,5% всей мировой торговли такой техникой. Доля подделок на других рынках, по данным на 2016 год, составляет около 2,5%.

Общий объем торговли поддельной коммуникационной техникой в ОЭСР оценили в 143 млрд долларов. При этом две трети подделок доставляется с помощью почты и экспресс-доставок, что затрудняет их выявление.

Помимо мобильных телефонов и игровых приставок, часто подделывают карты памяти, адаптеры и прочие аксессуары. Чуть реже - пульты управления, ноутбуки, компьютеры и планшеты.

По мнению ОЭСР, высокий спрос на смартфоны и другую технику и аксессуары делает этот рынок особенно привлекательным для изготовителей фальшивок.

ОЭСР предупреждает, что поддельная техника может быть опасна для здоровья и безопасности пользователей. Например, из-за нее под угрозой могут оказаться личные данные пользователей.

В поддельной технике могут обнаружиться вредные вещества вроде свинца и кадмия. Могут возникнуть проблемы с зарядкой и аккумуляторами, которые могут самовоспламениться или ударить владельца током.

Основным источником поддельной техники, согласно докладу ОЭСР, является Китай.