В Таллиннской Центральной библиотеке расскажут о литературных талантах Петра I

В четверг, 30 марта, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки Мария Сморжевских-Смирнова выступит с лекцией "Петр I – автор, редактор, читатель".

Мария Сморжевских-Смирнова – специалист по Петровской эпохе, искусству эпохи барокко, русской иконе кон. XVII – нач. XVIII вв., истории русской литературы. Является ведущим куратором Дома-музея Петра I и Таллинского русского музея.

Петр I – заметная фигура в истории Таллинна. В находящемся в Кадриорге домике царская чета останавливалась на протяжении нескольких лет, начиная с 1714 года. Именно на этой земле в 1718 году царь начнет строительство дворцово-паркового ансамбля, которому даст имя Катериненталь (Кадриорг) в честь своей супруги.

"Составляемые лично Петром письма друзьям и близким, манифесты и подметные листовки, адресованные противникам в разгар военной кампании, подробные комментарии, а часто – целые главы в исторических сочинениях о Северной войне, реформа алфавита 1710 г. и, наконец, многочисленные примеры кропотливой редакторской работы в текстах самых разнообразных жанров (от победных реляций до церковных произведений), – все это позволяет по-новому взглянуть на личность царя-реформатора", – рассказала о своей лекции оратор.

Лекция пройдет в четверг, 30 марта, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (Лийвалайа, 40). Вход свободный.

Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий "Читательский четверг" проходит ежемесячно. Следующее мероприятие состоится 27 апреля, в этот день Елена Григорьева представит свой новый роман "Королева Лохотрона".