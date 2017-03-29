Началась регистрация на "Тотальный диктант"

Поучаствовать в акции может каждый. Записаться на "Тотальный диктант" можно на официальной странице акции в интернете – totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать дальнейшим инструкциям.

В Таллинне "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля в 14:00 в ледовом холле "Тондираба". Текст зачитает российский актер Дмитрий Харатьян.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.