Началась регистрация на "Тотальный диктант"

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В 2016 году "Тотальный диктант " в ледовом холле "Тондираба" написали 2300 человек. Автор: Фото: Ханна Самосон/ERR
Культура
Культура

"Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. В среду, 29 марта, открылась необходимая для участия в акции регистрация.

Поучаствовать в акции может каждый. Записаться на "Тотальный диктант" можно на официальной странице акции в интернете – totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать дальнейшим инструкциям.

В Таллинне "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля в 14:00 в ледовом холле "Тондираба". Текст зачитает российский актер Дмитрий Харатьян.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

Редактор: Ирина Киреева



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