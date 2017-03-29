В США отменили ограничения на выбросы парниковых газов

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене ключевых элементов плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного администрацией Барака Обамы.

Указ Трампа об энергетической независимости отменяет природоохранные инициативы, включая ограничения на выбросы парниковых газов на угольных электростанциях.

Пересмотру подлежат также ограничительные меры для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности, сообщает Би-Би-Си.

По словам Трампа, новый указ являет собой "конец войны с углем", будет способствовать созданию миллионов рабочих мест в энергетическом секторе и стимулировать экономику. Представители горнодобывающих компаний приветствовали решение Трампа.

Защитники окружающей среды предупреждают, что новые меры будут иметь серьезные последствия как для США, так и для всего мира.

При этом указ формально не отменяет международные обязательства США в рамках Парижского соглашения по климату, заключенного в декабре 2015 года.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выйти из Парижского соглашения, называя его невыгодным, а также отменить ряд "зеленых" законов, которые, по его словам, вредят экономике.