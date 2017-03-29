rus.err.ee

В США отменили ограничения на выбросы парниковых газов ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Scanpix/Postimees
За рубежом
За рубежом

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене ключевых элементов плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного администрацией Барака Обамы.

Указ Трампа об энергетической независимости отменяет природоохранные инициативы, включая ограничения на выбросы парниковых газов на угольных электростанциях.

Пересмотру подлежат также ограничительные меры для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности, сообщает Би-Би-Си.

По словам Трампа, новый указ являет собой "конец войны с углем", будет способствовать созданию миллионов рабочих мест в энергетическом секторе и стимулировать экономику. Представители горнодобывающих компаний приветствовали решение Трампа.

Защитники окружающей среды предупреждают, что новые меры будут иметь серьезные последствия как для США, так и для всего мира.

При этом указ формально не отменяет международные обязательства США в рамках Парижского соглашения по климату, заключенного в декабре 2015 года.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выйти из Парижского соглашения, называя его невыгодным, а также отменить ряд "зеленых" законов, которые, по его словам, вредят экономике.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС

Таллиннская мэрия предлагает включить Михаила Кылварта в совет Русского театра
Эстонская фигуристка Хелери Хялвин в короткой программе выйдет на лед 14-й
В связи с массовыми махинациями Больничную кассу ждет ревизия
В Йыхви украли грузовик
Началась регистрация на "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. В среду, 29 марта, открылась необходимая для участия в акции регистрация.

ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии по футболу в товарищеском матче разгромила хорватов - 3:0
Обновлено: 21:47 
Поезд, в котором произошла утечка химикатов, добрался без дополнительных проблем до Мууга
Обновлено: 23:56 
Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство
Мнение / Интервью
Николай Бенцлер: театральная премия стала для меня полной неожиданностью

27 марта Союз театральных деятелей Эстонии вручал театральные премии, и русский актер Николай Бенцлер был признан лучшим актером второго плана. По словам лауреата престижной премии, для него это была полная неожиданность, а одна из отмеченных его работ — роль вандала в спектакле "Изгнание, или хроника одного яблока" — далеко не сразу стала для него родной и органичной.

Эксперты: на ЧМ по фигурному катанию мужчины выступят на пределе человеческих возможностей
Политолог Рейн Тоомла не верит в успех партии "Зеленые Эстонии"
Обновлено: 19:53 
"Политрулет": лошади, волки, овцы, сепаратисты и буржуи
ИДА-ВИРУМАА
Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится в Санкт-Петербурге 30 марта
Инспекция: из железнодорожных цистерн могло вытечь 50 тонн опасных химикатов
Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее
Собственники и инвесторы сбрасывают заброшенные дома государству
Комиссия Eesti Raudtee расследует обстоятельства утечки химиката на станции Сонда
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Исследование: большинство граждан Эстонии не оправдывают однополые отношения
Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
ЗА РУБЕЖОМ
В США отменили ограничения на выбросы парниковых газов
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости
Карлос Шакал получил третий пожизненный срок
Компания "Роснефть" проиграла суд об отмене европейских санкций
Вена просит ЕС более не направлять беженцев в Австрию
ЭСТОНИЯ
Участники крупных мероприятий в Таллинне получат право бесплатного проезда

Таллинская городская управа решила предоставить право бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам крупных международных мероприятий во время их проведения.

В Рапла поезд насмерть сбил пожилого мужчину
Миксер на встрече с Тиллерсоном: терроризм - общий вызов для всех нас
Фирма AirBaltic планирует к 2021 году увеличить до 11 число прямых рейсов из Таллинна
В Эстонии взяты под стражу подозреваемые в наркопреступлениях и вымогательстве
Обновлено: 28.03
Ратас отдал должное прогрессу оборонной промышленности Эстонии
Ремонтные работы на участке Тапа-Тарту внесут изменения в расписание движения поездов Elron
ЭКОНОМИКА
Эстония выделит на реализацию экологических проектов 7,2 млн евро
Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5%
27.03
В Риге расскажут о тендерах для Rail Baltica
27.03
Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в IV квартале замедлился
27.03
Ekspress Grupp выплатит дивиденды в размере 1,8 млн евро
24.03
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
24.03
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
СПОРТ
Сборная России по футболу вырвала ничью в матче с Бельгией
Тартуские баскетболисты выиграли первый матч "бронзовой серии" Балтийской лиги
ФИФА дисквалифицировала Лионеля Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018
Чемпион Эстонии по фигурному катанию Даниэль Альберт Науритс вступил в Центристскую партию
Айвар Похлак переизбран президентом Эстонского футбольного союза
Сборная Эстонии по футболу сыграет 12 июня товарищеский матч с Латвией
Со среды по воскресенье ERR транслирует ЧМ по фигурному катанию с комментарием на русском
В игре против Хорватии наставник сборной Эстонии намерен проверить несколько новичков
ФИДЕ сообщила об отставке Илюмжинова с поста президента федерации
КУЛЬТУРА
В Таллиннской Центральной библиотеке расскажут о литературных талантах Петра I
Студенты Эстонской художественной академии отреставрировали панно "Дружба народов"
Граждане Финляндии 9 и 10 июня смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Таллинна
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
Евровидение
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Весной на дороги вновь выбегают животные, чаще всего – в Харьюмаа
ОЭСР: почти каждый пятый мобильный телефон в мире – подделка
Lufthansa отмечает 25-летие маршрута Таллинн-Франкфурт
Библиотеку Тартуского университета ждет очередной переезд
В парках Пыхья-Таллинна будут следить за порядком специальные смотрители
прямые трансляции
Последние новости
10:53
Участники крупных мероприятий в Таллинне получат право бесплатного проезда
10:41
Весной на дороги вновь выбегают животные, чаще всего – в Харьюмаа
10:36
В США отменили ограничения на выбросы парниковых газов
10:16
В Йыхви украли грузовик
09:45
Эстония выделит на реализацию экологических проектов 7,2 млн евро
09:15
Началась регистрация на "Тотальный диктант"
08:44
В Таллиннской Центральной библиотеке расскажут о литературных талантах Петра I
08:15
В Рапла поезд насмерть сбил пожилого мужчину
07:55
ОЭСР: почти каждый пятый мобильный телефон в мире – подделка
07:41
Lufthansa отмечает 25-летие маршрута Таллинн-Франкфурт
07:30
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
07:11
Таллиннская мэрия предлагает включить Михаила Кылварта в совет Русского театра
28.03
Поезд, в котором произошла утечка химикатов, добрался без дополнительных проблем до Мууга Обновлено
28.03
В среду возможны осадки, +1..+5
Полезно знать
Топ читаемости
28.03
Полиция просит помочь установить личность человека, снявшего деньги с украденной кредитки
28.03
Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее
28.03
В Эстонии взяты под стражу подозреваемые в наркопреступлениях и вымогательстве Обновлено
28.03
ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии по футболу в товарищеском матче разгромила хорватов - 3:0 Обновлено
28.03
В субботу перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID
28.03
Поезд, в котором произошла утечка химикатов, добрался без дополнительных проблем до Мууга Обновлено
28.03
Собственники и инвесторы сбрасывают заброшенные дома государству
28.03
В связи с массовыми махинациями Больничную кассу ждет ревизия
28.03
Скончался эстонский писатель Энн Ветемаа
26.03
"АК+": эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 28.03.2017 (19:45)

ПОГОДА
Во вторник в Эстонии будет прохладно и ветрено
Эстония
Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство
Готов проект новой общей планировки Тарту
"АК": скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
Обновлено: 25.03
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
За рубежом
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
Обновлено: 24.03