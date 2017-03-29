Весной на дороги вновь выбегают животные, чаще всего – в Харьюмаа

Наибольшая вероятность наехать на животное – в Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа и Сааремаа. Больше всего столкновений автомобилей с лесными животными происходит весной и осенью, следует из статистики ущербов If Kindlustus.

"Если весной молодые животные изучают границы своей территории, то осенью у многих лесных животных – гон", – пояснил руководитель отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Кийбус.

В 2016 году в If Kindlustus было зарегистрировано всего 833 столкновения с лесными животными, из которых в ноябре произошло 110, в мае и июне – по 87 и в декабре 85 случаев.

В уездах в основном задают тон территории, через которые проходят крупные шоссе. В Харьюмаа к страховщикам в связи с наездом на лесное животное обращались 151 раз, в Тартумаа – 113, в Пярнумаа – 61, на Сааремаа – 59. Меньше всего (11) случаев произошло на Хийумаа.

"Средний ущерб при столкновении с лесным животным 2131 евро и, к сожалению, не редки случаи, когда после столкновения с животным автомобиль идет на списание. Наибольший ущерб был в прошлом году – 19 294 евро", – отметил Кийбус.