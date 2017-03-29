Постпред Эстонии в ЕС: связи британцев с ЕС очень сложно разорвать

Отношения между Великобританией и Европейским союзом сильно переплетены, разорвать их будет очень сложно, сказал постоянный представитель Эстонии в Евросоюзе Матти Маазикас.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала вечером во вторник письмо, которое после передачи в среду Брюсселю запустит процесс брексита. Маазикас сказал радионовостям ERR, что это важный, но печальный день в истории Евросоюза, так как до этого еще ни одна страна не покидала ЕС.

Переговоры не обещают быть легкими и Маазикас отметил, что они даже названы самыми сложными в истории человечества.

"Соединенное Королевство и ЕС более 40 лет связывают тесные связи, в королевстве действуют тысячи правовых актов ЕС. Сильно переплетены отношения политиков и чиновников на разных уровнях. Разорвать их будет очень сложно. Будет ли это сложнейшей задачей в истории человечества, мы не знаем", – сказал Маазикас.

Спустя месяц пройдет саммит лидеров ЕС, который должен дать мандат Еврокомиссии вести переговоры о брексите. После этого Еврокомиссия опубликует примерный план переговоров, а сами переговоры начнутся в мае-июне.

Маазикас отметил важность того, чтобы уже в правилах ведения переговоров отражались принципы, как ЕС защитит права своих граждан в вышедшей из союза Великобритании, в том числе и права эстонских граждан и предпринимателей.