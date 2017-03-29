В Tele2 клиентов будет обслуживать робот

Во вторник, 29 марта, клиентов Tele2 начнет обслуживать робот. Он будет отвечать на вопросы, связанные с мобильной связь. Компания будет тестировать его работу до середины апреля и прогнозирует, что в скором времени роботы заменят обслуживающий персонал из людей.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, робот – бета-версия Т2 – умеет разговаривать. Он способен быстро и вразумительно отвечать на вопросы в Facebook и во многом сможет заменить человека, осуществляющего эту функцию.

По словам Арон, большинство говорящих роботов, созданных на базе искусственного интеллекта, сейчас так же пребывают в фазе разработки, как и бета-версия модели T2. Но уже в ближайшие два года в сфере клиентского обслуживания ожидается настоящий прорыв. "Не за горами то время, когда с клиентами будут в основном общаться роботы – сообразительные, не лишенные чувства юмора, по сравнению с которыми обычный клерк уже будет выглядеть несколько старомодным".

Первому роботу, получившему работу на телекоммуникационном предприятии, – бета-версии Т2 – можно задавать вопросы, касающиеся счетов, операций в Самообслуживании, тарифов услуг и пр. А если машина не сможет ответить, на помощь ей придут люди.