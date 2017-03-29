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В эту пятницу заканчивается срок подачи налоговых деклараций ({{commentsTotal}})

В пятницу истекает срок подачи налоговой декларации. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Налогово-таможенный департамент Эстонии напоминает, что срок подачи деклараций истекает 31 марта — то есть в пятницу. Ожидается, что до конца недели будет предоставлено еще 25 000 деклараций.

Также до конца этой недели можно ходатайствовать о дополнительном возврате налогов в случае низкой заработной платы. На сегодняшний день соответствующие заявления подали 74 755 человек, а возврату подлежит 27,3 млн евро, сообщает департамент.

"Для того, чтобы подать заявление о дополнительном возврате, необходимо подать декларацию. Таким образом, если годовой доход за прошлый год был ниже 7817 евро, и при этом человек проработал как минимум полгода, то мы советуем проверить при подаче декларации, можно ли ходатайствовать о таком возврате", - отметил специалист департамента Ханнес Удде.

Свои доходы также должны декларировать и частные предприниматели (FIE). Сейчас подано 22 596 таких деклараций и ожидается еще 11 200. В случае с FIE важно помнить, что форму A и форму E нужно подавать в любом случае, независимо от наличия и размера доходов. Декларацию нужно подавать также в том случае, если предпринимательская деятельность в прошлом году была прекращена или прервана.

Всего свои доходы уже задекларировали 642 363 жителей Эстонии, а возврату им подлежит 93,1 млн евро, в то время как 20,2 млн евро наоборот должны быть доплачены налогоплательщиками государству.

Департамент просит набраться терпения тех людей, которые уже подали декларацию, но до сих пор не получили возврат денег, так как рассмотрение документов занимает время.

Информацию, касающуюся подачи налоговых деклараций, можно найти на сайте департамента, в пунктах обслуживания или по телефону: 880 0810 или 880 0811.

Редактор: Дина Малова



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