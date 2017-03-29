Украина проиграла Россие суд о кредите в 3 млрд долларов

Лондонский Высокий суд в среду объявил, что Украина должна выплатить России кредит в размере 3 млрд долларов, выданный при президенте Януковиче.

Председательствовавший на заседаниях судья Уильям Блэр счел, что аргументы Украины, заключавшиеся в том, что Россия поначалу оказывала на Киев политическое давление, а затем аннексировала Крым и способствовала разжиганию войны на востоке страны, относятся к вопросам международного права и отношений суверенных государств.

Поэтому, постановил судья, они не входят в компетенцию английского суда и потому не могут быть приняты, пишет Би-Би-Си.

Украина имеет право на апелляцию, которой она, как ожидается, воспользуется.

"Политическая взятка"

Кредит был выдан правительству Виктора Януковича во время Майдана, и Украина считает его политической взяткой тогдашнему президенту.

Украина доказывала в суде, что, во-первых, кредит был взят под давлением России, добивавшейся отказа Украины от договора об ассоциации с Евросоюзом, к тому же правительство Януковича, согласившись на этот кредит, нарушило закон о бюджете, в котором был установлен лимит заимствований на год.

Во-вторых, с точки зрения Украины, дальнейшие действия России - аннексия Крыма и поддержка войны на востоке Украины - дают Киеву законные основания отказаться от выплаты.

Представлявший Россию юрист Марк Ховард из компании The Law Debenture Trust Corporation P.L.C, возражал, ссылаясь на разные прецеденты, что Высокий суд не должен принимать во внимание взаимоотношения суверенных стран при рассмотрении дела о кредите.

"Международные законы и обязательства не являются частью законов Англии и потому не относятся к делу [...] У Украины нет весомых аргументов в защиту своей позиции", - доказывал в суде Марк Ховард.

Обстоятельства выдачи кредита

Ховард также напомнил, что до 2015 года новые власти Украины признавали этот долг и платили по нему проценты.

"Вне всяких сомнений, с 2013 по 2015 год и правительство, и парламент Украины признавали действительность этих ценных бумаг", - сказал юрист.

Представлявший Украину юрист Банким Танки также обосновывал свои контрдоводы разными прецедентами в виде судебных решений и показывал, что в определенных случаях английский суд принимал во внимание аспекты, относящиеся к международному праву.

Банким Танки рассказал и о конкретных обстоятельствах, свидетельствующих, по мнению украинской стороны, о том, что кредит был силой навязан подчинившемуся России Януковичу.

"Условия этих бондов необычны и суровы, и эти условия показывают, под каким давлением находилась Украина [...] Соглашение об этих условиях было достигнуто в необычной спешке, отсюда и нарушения законов Украины при оформлении", - сказал, в частности, Банким Танки.

Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня.

От Украины в лондонском суде присутствовал советник министра Виталий Лисовенко. От комментариев Русской службе Би-би-си он отказался.

Взятка или братская помощь?

В самом конце 2013 года, когда в Киеве на Майдане уже стоял большой лагерь протестующих и произошли первые столкновения, президент России Владимир Путин пообещал украинскому президенту Виктору Януковичу дать в кредит 15 млрд долларов в форме покупки украинских еврооблигаций.

Путин назвал это братской помощью украинскому народу, но большая часть этого народа, как и многие комментаторы в остальном мире, расценили это как жест политической поддержки власти Януковича.

Через два месяца Янукович был свергнут, к тому времени Россия успела купить первый транш украинских облигаций на три миллиарда.

Россия считает этот долг Украины суверенным, то есть государственным, и на этом основании отказалась от участия в переговорах о реструктуризации долгов по украинским евробондам. По остальным 13 из 14 выпусков на сумму в 18 млрд долларов Украина осенью 2015 года договорилась с кредиторами.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью агентству Bloomberg в 2015 году назвал этот кредит взяткой, которую Виктор Янукович будто бы получил от Путина за отказ от курса на евроинтеграцию.

Срок погашения этого кредита истекал 31 декабря 2015 года. Незадолго до этого правительство Украины объявило мораторий на его выплату.

Россия подала иск в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года, потребовав выплаты Украиной трех миллиардов долларов и еще 75 миллионов долларов в качестве процентов.