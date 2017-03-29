В Таллинн приедет еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг, который встретится с членами правительства, президентом Керсти Кальюлайд и высшими руководителями в сфере кибербезопасности.

Кинг примет участие в проходящей в Таллинне конференции по борьбе с терроризмом и встретится с президентом Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, главой МВД Андресом Анвельтом и министром юстиции Урмасом Рейнсалу, сообщила пресс-служба еврокомиссии. На встречах будет обсуждаться ситуация в области безопасности в контексте предстоящего вскоре председательства Эстонии в ЕС.

Будут обсуждаться вопросы обмена информацией, перекрестного пользования инфосистемами и кибербезопасности.

В пятницу еврокомиссар примет участие в заседании комиссии по делам ЕС Рийгикогу. Кинг также встретится с главой департамента государственной инфосистемы Таймаром Петеркопом, главой центра киберобороны НАТО Свеном Сакковом и директором ИТ-агентства ЕС Крумом Гарковым.