Генконсульство Польши в украинском городе Луцк обстреляли из гранатомета

Полиция Луцкой области подтвердила Украинской службе Би-би-си, что около полуночи 29 марта на территории генконсульства Польши в Луцке произошел как минимум один взрыв, о котором ранее сообщили местные СМИ.

В результате взрыва в крыше помещения образовалось отверстие диаметром 2-3 метра. На месте происшествия работает следственная группа. Охранники здания сообщают, что слышали два взрыва.

Вице-консул Кшиштоф Савицкий заявил Украинской службе Би-би-си, что в здание стреляли из гранатомета. Он отметил, что в помещении, в которое целились, были люди, но их спасло то, что выстрел произвели на 20 сантиметров выше окна.

Савицкий подчеркнул, что никто не пострадал.

По словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, инцидент свидетельствует о том, что провокации выходят на новый, еще более опасный уровень.

"Целились не только в дом польского консульства, а в польско-украинские отношения", - написал Вятрович в своем "Фейсбуке".

Польский МИД вызвал для объяснений украинского посла

В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны, передают vesti.ua.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Уголовное дело пока не возбудили, проводится правовая квалификация инцидента.

В Киеве увидели "почерк России" в обстреле польского консульства в Луцке

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о российском следе в обстреле генконсульства Польши в Луцке. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в среду, 29 марта, передает Лента.

"Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека", — говорится в пресс-релизе. Также в сообщении подчеркивается, что действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами.

Ранее в тот же день представитель дипломатической миссии в Луцке информировал о том, что все польские консульства на Украине не будут работать в среду, 29 марта. Также в среду консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал случившееся терактом.

Акты вандализма

Это уже не первый случай хулиганских действий у польских дипломатических представительств на Украине. Ранее, 8 февраля, неизвестные нанесли надписи "Наша земля" на заборе польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Полиция открыла уголовное дело по данному факту. В свою очередь МИД Украины в этом "хулиганстве" усмотрел заинтересованность некой "третьей стороны", передает ТАСС.

Этому предшествовали другие акты вандализма. Так, 25 января 2017 года в Быковне под Киевом были осквернены украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Ранее, 10 января, похожий инцидент произошел в селе Гута Пеняцкая Львовской области. Там неизвестные подорвали памятник полякам, погибшим от рук нацистов в 1944 году.

В обоих случаях польская сторона направляла ноты в МИД Украины. Польские политики также обращались непосредственно к президенту Украины Петру Порошенко. В частности, президент Польши Анджей Дуда просил украинского лидера изменить закон, принятый в апреле 2015 года, которым Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия признаются организациями, которые боролись за независимость Украины. "Эти вопросы в значительной мере влияют на польско-украинские отношения. Они не будут добрыми, пока эти дела не будут решены", - подчеркнул президент Польши.

Героизация ОУН-УПА стала возможной после подписания Порошенко законов о декоммунизации украинского общества, о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 гг. Данными документами осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины ОУН, УПА и другие организации.

Среди прочего, там содержится норма о том, что граждане Украины, а также иностранцы, которые "публично демонстрируют неуважение к борцам за свободу и независимость", будут преследоваться в законодательном порядке.