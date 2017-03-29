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Сбой инфосистем нарушил привычную работу эстонских пограничников ({{commentsTotal}})

ИД-карта. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в среду, 29 марта, из-за технической неполадки в течение двух часов была нарушена работа инфосистем полиции.

Из-за этого были нарушены обычный режим работы пограничного контроля и выдача удостоверяющих личность документов в бюро обслуживания департамента, передает пресс-служба ведомства.

Короткий номер тревоги 112 работал, полиция реагировала на вызовы.

На данный момент большинство услуг восстановлены и выяснением причин неполадки занимается Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел.

Редактор: Сергей Михайлов



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