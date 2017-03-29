Сбой инфосистем нарушил привычную работу эстонских пограничников ({{commentsTotal}})
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в среду, 29 марта, из-за технической неполадки в течение двух часов была нарушена работа инфосистем полиции.
Из-за этого были нарушены обычный режим работы пограничного контроля и выдача удостоверяющих личность документов в бюро обслуживания департамента, передает пресс-служба ведомства.
Короткий номер тревоги 112 работал, полиция реагировала на вызовы.
На данный момент большинство услуг восстановлены и выяснением причин неполадки занимается Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел.
Редактор: Сергей Михайлов