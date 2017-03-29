Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра

Таллиннские больницы хотят договориться о том, что отделения неотложной медицины (EM0) пациентов с незначительными проблемами будут без осмотра отправлять домой с просьбой обратиться к семейному врачу.

Руководитель отделения неотложной помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр сказал в среду на пресс-конференции, что EMO стали местом, куда очень удобно обращаться.

"В результате, однако, получается, что отделение переполнено пациентами, которых там не должно быть", - пояснил Пыллувеэр.

По словам Пыллувеэра, вопрос заключается в том, хотят ли отделения неотложной медицины предоставлять хорошую помощь пациентам или оставлять впечатление о хорошей помощи. Он отметил, что некоторые пациенты осматриваются в EMO, но этим, к сожалению, занимается не

обязательно конкретный специалист в этой области.

Он добавил, что, конечно, это не означает, что люди не должны больше обращаться в EMO. "Можно обращаться. Но мы просим, чтобы люди не обижались, когда им скажут - ваше состояние не является тяжелым или опасным для жизни, и попросят покинуть отделение и обратиться к своему семейному врачу", - предупредил Пыллувеэр.