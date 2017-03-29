Жительницу Пярнумаа приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство

В среду, 29 марта, Пярнуский уездный суд признал Наталью Тыниссон (37) виновной в преднамеренном убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Аннели Вилу, отметив, что Тыниссон пребывает под стражей со 2 июня 2016 года.

В законную силу решение Пярнуского уездного суда не вступило.

Согласно обвинению, 31 мая прошлого года в квартире одного из домов в волости Тыстамаа в ходе возникшей ссоры Наталья Тыниссон ударила ножом 29-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Ранее Тыниссон наказывалась в уголовном порядке.