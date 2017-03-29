Жительницу Пярнумаа приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство на почве ревности

В среду, 29 марта, Пярнуский уездный суд признал Наталью Тыниссон (37) виновной в преднамеренном убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Аннели Вилу, отметив, что Тыниссон пребывает под стражей со 2 июня 2016 года.

В законную силу решение Пярнуского уездного суда не вступило.

Согласно обвинению, 31 мая прошлого года в квартире одного из домов в волости Тыстамаа в ходе возникшей ссоры Наталья Тыниссон ударила ножом 29-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Причину нападения вызвала ревность. Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон отмечает, что расследование убийства было осложнено тем, что все участники происходящего, как обвиняемая, так и свидетели несколько дней подряд находились в состоянии алкогольного опьянения, передает ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

"Все участники, проходящие по этому делу, в момент совершения преступления были в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнили. Поэтому все расследование преступления нужно было собирать по маленьким эпизодам", - рассказала окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон.

В ходе расследования и до завершения дела Наталья Тыниссон так и не признала себя виновной. Она до конца настаивала на том, что данного преступления не совершала.

"В начале следствия у нас было два подозреваемых. Но чем дальше мы разбирались в этом деле, тем больше становилось ясным, что подозреваемый только один. И у меня ни на минуту не возникло сомнения, что преступление совершила Наталья Тыниссон", - добавила прокурор.

Ранее Тыниссон наказывалась в уголовном порядке.