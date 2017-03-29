Сборная Грузии по футболу оставила национальную команду Латвии без главного тренера

Главный тренер сборной Латвии по футболу Мариан Пахарь после разгромного поражения от Грузии в товарищеском матче (0:5) подал в отставку. Генеральный секретарь Латвийской федерации футбола Янис Межецкис отставку принял.

Федерация благодарит Мариана Пахаря за время и труд, потраченные на национальную команду Латвии, и желает успехов в дальнейшей карьере, передает в среду, 29 марта, портал LSM.lv.

Во второй половине апреля Пахарь собирается провести пресс-конференцию, чтобы обширно объяснить аргументацию своего ухода и отчитаться о проделанной работе.

В настоящее время футбольные власти соседней страны ведут поиски нового главного тренера для сборной Латвии.

Пахарь возглавил сборную Латвии летом 2013 года. В дебютном матче под его руководством 14 августа сборная Латвии сыграла в Таллинне вничью с национальной командой Эстонии - 1:1. На 68-й минуте встречи хозяева поля вышли вперед: прострел Константина Васильева с правого фланга ударом в касание замкнул Дмитрий Круглов. Спустя шесть минут молодой Артур Зюзин провел ответный мяч.