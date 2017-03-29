Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"

Европейский вещательный союз (EBU), который является основателем и организатором "Евровидения", может отстранить Украину от участия в международном песенном конкурсе.

Как пишет швейцарское издание Blick, генеральный директор EBU Ингрид Делтенре выразила возмущение в связи с запретом российской участнице конкурса Юлии Самойловой приезжать в Украину, передают vesti.ua.

Делтенре считает этот запрет абсолютно недопустимым: "Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга", — говорит она.

По словам Делтенре, сейчас с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко ведутся переговоры. Издание полагает, что выходом из ситуации может стать такое решение: запрет на въезд в Украину для Юлии Самойловой начнет действовать уже после того, как она выступит на "Евровидении-2017" в Киеве.

Если же никакого решения в течение следующих нескольких недель не будет найдено, EBU может применить против Украины санкции и временно отстранить ее от участия в "Евровидении", отмечает издание со ссылкой на слова Делтенре.

Ранее глава оргкомитета конкурса в Европейском вещательном союзе Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Россия, по всей видимости, не собиралась ехать на конкурс в Киев еще до запрета СБУ. Также исполнительный директор Евровидения Юн Ула Санн заявлял, что ЕВU полностью уважает и понимает законы Украины, и не будет вмешиваться в скандал вокруг Самойловой

22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд в Украину из-за того, что в 2015 году она незаконно пересекла границу, приехав в Крым.