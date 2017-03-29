ФОТО и ВИДЕО: Хелери Хяльвин не прошла в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию

В среду в Хельсинки на чемпионате мира по фигурному катанию начались соревнования в женском одиночном катании. Эстонская фигуристка Хелери Хяльвин заняла 27-е место и поэтому не попала в произвольную программу.

Представляющая Эстонию Хелери Хяльвин чисто откатала свою программу и набрала 51,94 балла (ее личный рекорд - 53,36). Однако для попадания во вторую часть соревнований этих баллов не хватило.

По результатам короткой программы первое место занимает россиянка Евгения Медведева, набравшая 79,01 балл. На втором месте Кейтлин Осмонд из Канады (75,98), канадка Габриэль Дельман — на третьем месте (72,19 баллов).

Две другие россиянки — Анна Погорилая и Мария Сотскова занимают четвертое и шестое места.

Прямая трансляция второго соревновательного дня в женском одиночном катании начнется 31 марта в 20:30 на портале rus.err и телеканале ETV+.

Выступление Хелери Хяльвин:

Евгения Медведева:

Кейтлин Осмонд:

Габриэль Дельман: