Работу Меэлиса Пая в центре культуры "Сальме" проверяет служба контроля

В связи с рекомендацией исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса уделить должное внимание деятельности Меэлиса Пая в центре культуры "Сальме", где он занимает должность художественного руководителя, районная управа Пыхья-Таллинна сообщает, что городская служба внутреннего контроля начала соответствующую проверку еще в начале года.

С просьбой изучить заказы и договоры, связанные с проектом детского театра, руководителем которого является Пай, в службу внутреннего контроля обратился старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, сообщила в среду, 29 марта, пресс-служба районной управы.

По словам Кальюлайда, в конце прошлого года выяснилось, что доходы от продажи билетов на детские спектакли ниже, чем они должны были быть согласно бюджетному прогнозу. Возникший дефицит был покрыт из бюджета центра культуры "Сальме".

"В связи с этим районная управа рассмотрела заключенные в рамках проекта детского театра договоры и оплаченные счета. После изучения бухгалтерских документов руководство районной управы сочло необходимым обратиться к городскому внутреннему контролеру с просьбой дать оценку соответствия заключенных договоров городским правовым актам и порядком проведения тендеров", - сказал Кальюлайд.

Служба внутреннего контроля ведет свое расследование и решение о соответствии Меэлиса Пая занимаемой должности худрука центра "Сальме" будет принято по завершении проверки, результаты которой ожидаются к концу апреля.

Районная управа не может в данный момент обнародовать более точную информацию о проверяемых договорах и счетах, так как это может затруднить работу службы внутреннего контроля. До конца проверки райуправа будет уделять всем заключаемым центром культуры "Сальме" сделкам повышенное внимание.