На этой неделе в Риге проходит традиционный праздник моды - Riga Fashion Week

Вчера, 28 марта, в Рижском моторном музее состоялось открытие 26-ой сессии Рижской недели моды. В этом сезоне насыщенная программа RIGA FASHION WEEK продлится до 1 апреля и соберет на одной площадке лучших представителей модной индустрии из Латвии и других стран. Эстонию в этом году представляют бренды KÄT и Pohjanheimo.

На протяжении Недели в рамках программы профессиональных показов RFW свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 представят такие широко известные латвийские дизайнеры как Amoralle, Anna Led, Katya Katya Shehurina, Narciss, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Paviljons, дебютант прошлого сезона Talented и дебютант этого сезона Cinnamon Concept, а также бренды дизайнерской одежды для детей Paade Mode и Aristocrat Kids. Эта сессия RFW ознаменовалась участием дизайнеров из Грузии: Dalood и Mariam Gvasalia впервые представили грузинскую моду во время открытия RFW на главном подиуме латвийской столицы. Из иностранных гостей также ожидаются показы Naira Khachatryan (Италия), KÄT и Pohjanheimo (Эстония), Lilija Larionova (Литва).

Из модных мероприятий нынешнего сезона стоит особо отметить презентацию коллекций балтийских дизайнеров 8 ROOMS Showroom, которая состоится 30 марта в салоне IMAGEHOUSE. Более подробно с участниками и программой мероприятий можно ознакомиться на сайте RFW.

За двенадцать лет своего существования RIGA FASHION WEEК зарекомендовала себя как ведущее событие индустрии моды не только Латвии, но и всей Северо-Восточной Европы, с каждым годом открывая все больше имен не только местных, но и зарубежных талантливых модельеров, чьи работы со временем становятся востребованными по всему миру.