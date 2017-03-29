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Более половины претендентов на пост худрука Русского театра отсеяны комиссией ({{commentsTotal}})

Большой зал Русского театра Эстонии. Автор: Фото: Русский театр.
Культура
Культура

К среде, 29 марта, стало известно, что две трети претендентов на пост художественного руководителя Русского театра отсеяны конкурсной комиссией.

Если всего было подано 18 заявлений, то к сегодняшнему дню число кандидатов, которые продолжат бороться за пост худрука, сократилось до шести.

"Конкурсная комиссия изучила заявления и остановила свой выбор на шести претендентах. В ближайшие дни мы еще раз внимательно рассмотрим их документы, все взвесим и сократим свой выбор до четырех человек. Это уже претенденты, с которыми мы будем встречаться лично. Предполагаю, что эти встречи состоятся 11-12 апреля", - рассказал в среду вечером корреспонденту портала rus.err.ee директор Русского театра, председатель конкурсной комиссии Тыну Ленсмент.

Фамилии шести счастливчиков, сохраняющих шансы занять пост худрукуа, Ленсмент называть отказался.

Ранее в СМИ уже назывались несколько потенциальных кандидатов — это нынешний худрук театра Игорь Лысов, московский режиссер Филипп Лось, а также эмигрант из России Андрей Кузичкин.

В состав конкурсной комиссии, которая выбирает нового худрука, вошли Тыну Ленсмент (председатель), актриса Екатерина Кордас (доверенное лицо Русского театра), генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.

Контракт с нынешним худруком театра Игорем Лысовым истекает в сентябре. Первоначально Лысов заявил, что не будет участвовать в конкурсе и вернется обратно в Россию в знак протеста против решения не продлевать контракт автоматически с действующим худруком, но позднее пересмотрел свое решение.

Редактор: Сергей Михайлов



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