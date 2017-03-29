LIVE: прямая трансляция с ЧМ по фигурному катанию, короткая программа спортивных пар

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. 29 марта телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямую трансляцию соревнований спортивных пар с комментариями местных экспертов на русском языке.

Прямая трансляция соревнований спортивных пар:

Российская пара Ксения Столбова и Федор Климов начнет свое выступление в 22:28, а еще одни россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят следом за ними. Другая российская пара - Наталья Забияко и Александр Энберт выйдут на лед до начала трансляции в 20:38.

Поминутное расписание выхода спортсменов на лед: