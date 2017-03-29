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ВИДЕО: Короткую программу спортивных пар на ЧМ выиграл китайский дуэт ({{commentsTotal}})

Первыми в короткой программе стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт
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Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Они получили оценку 81,23 балла.

Второе место заняли немцы Алёна Савченко и Бруно Массо (79,84), третья строчка досталась россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (79,37).

Другая российская пара - Наталья Забияко и Александр Энберт - получила за короткую программу 74,26 балла и идет пятой.

Ранее, напомним, Забияко выступала под флагом Эстонии.

В произвольную программу, которую спортсмены представят в четверг, вышли 16 лучших пар из 28. Прямая трансляция на ETV+ и rus.err.ee начнется в 20:30.

Выступление китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун:

 Алёна Савченко и Бруно Массо:

Евгения Тарасова и Владимир Морозов:

Редактор: Сергей Михайлов



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Короткую программу спортивных пар на ЧМ выиграл китайский дуэт

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Они получили оценку 81,23 балла.

Добавлено видео тройки лидеров

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