Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Они получили оценку 81,23 балла.

Второе место заняли немцы Алёна Савченко и Бруно Массо (79,84), третья строчка досталась россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (79,37).

Другая российская пара - Наталья Забияко и Александр Энберт - получила за короткую программу 74,26 балла и идет пятой.

Ранее, напомним, Забияко выступала под флагом Эстонии.

В произвольную программу, которую спортсмены представят в четверг, вышли 16 лучших пар из 28. Прямая трансляция на ETV+ и rus.err.ee начнется в 20:30.

Выступление китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун:

Алёна Савченко и Бруно Массо:

Евгения Тарасова и Владимир Морозов: