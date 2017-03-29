ВИДЕО: Короткую программу спортивных пар на ЧМ выиграл китайский дуэт ({{commentsTotal}})
Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун победили в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Они получили оценку 81,23 балла.
Второе место заняли немцы Алёна Савченко и Бруно Массо (79,84), третья строчка досталась россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (79,37).
Другая российская пара - Наталья Забияко и Александр Энберт - получила за короткую программу 74,26 балла и идет пятой.
Ранее, напомним, Забияко выступала под флагом Эстонии.
В произвольную программу, которую спортсмены представят в четверг, вышли 16 лучших пар из 28. Прямая трансляция на ETV+ и rus.err.ee начнется в 20:30.
Выступление китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун:
Алёна Савченко и Бруно Массо:
Евгения Тарасова и Владимир Морозов:
Редактор: Сергей Михайлов