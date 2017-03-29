В Тарту расследуют причины серии пожаров на окраине города

На окраине Тарту, в так называемом Шанхае участились пожары в самовольно возведённых садовых домиках и гаражах; в этом месяце в огне погибла пожилая женщина. Поскольку земля, на которой происходят возгорания, принадлежит городу, спасательные службы обратились к муниципальным властям с просьбой ликвидировать незаконные постройки, угрожающие здоровью и жизни людей, передает "Актуальная камера".

Начиная с середины февраля тартуские пожарные регулярно выезжают на вызовы в так называемый Шанхай - район на окраине Тарту, где ещё с советского времени горожане возделывают небольшие садовые участки, а на принадлежащей муниципалитету земле самовольно возведены постройки, находящиеся в разной степени упадка.

"Таких пожаров всего было семь, в них были уничтожены самовольно возведённые садовые домики и некоторые гаражи, у которых, по нашим сведениям, нет владельца. В одном из пожаров, к сожалению, погиб человек - пожилая женщина", - рассказал руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

На данный момент спасательные службы совместно с правоохранительными органами расследуют причины серии возгораний - наряду с неосторожным обращением с огнём не исключается и версия поджога. Накануне представители спасателей и полиции встретились с городскими властями и предложили программу действий, которая подразумевает постепенную ликвидацию садового посёлка.

"Сейчас ликвидация этой зоны - единственное решение, поскольку у этих зданий нет официального владельца, при их строительстве не соблюдалось никаких требований безопасности, а теперь погиб человек. Этот район опасен для людей, проводящих в нём время и передвигающихся по нему, а также для окружающей территории", - добавил Кийк.

Городские власти поддерживают план спасателей, подчёркивая, что в принципе не против развития земледелия в черте города.

"Мы не хотели бы потерять земледелие как таковое, если оно осуществляется разумными методами. Вопрос в этих зданиях, сгоревших в пожаре, и в людях, которые стоят за этими возгораниями - этой темой действительно нужно заниматься, и город будет стараться шаг за шагом сносить эти здания и приводить эту территорию в порядок", - пояснил глава отдела городского имущества Тартуской городской управы Куннар Юргенсон.