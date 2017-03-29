В Маарду текст "Тотального диктанта" зачитает бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков

Общественный деятель, руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков прочитает 8 апреля в Маардуской основной школе в рамках международного проекта "Тотальный диктант" текст Леонида Юзефовича. Начало мероприятия - в 11:00.

Об этом в среду, 28 марта, сообщила пресс-служба мэрии Маарду.

Акция "Тотальный диктант" пройдет в Маарду во второй раз.

"Приглашаю всех маардусцев принять участие в замечательной международной образовательной акции. Популярность подобных мероприятий еще раз доказывает, что заниматься русским языком- увлекательно и полезно, а грамотность и владение своим родным языком никогда не выйдут из моды",- сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

"Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии и семейного положения. Для участия в акции, начиная с 29 марта, следует предварительно зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru, но мы будем рады и тем желающим написать диктант, которые по каким-то причинам не успели это сделать", - добавил мэр.

Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. В этом году в основу диктанта ляжет одно из произведений известного российского писателя, сценариста, историка, кандидата исторических наук, автора детективных и исторических романов Леонида Юзефовича.

Диктовать текст в Маарду будет Максим Волков.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Организаторы акции ставят перед собой цель объединить всех говорящих и пишущих по-русски, а также показать, что быть грамотным - важно для каждого человека.

За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В этом году диктант напишут люди в 514 российских и 287 зарубежных городах. В Эстонии все говорящие по-русски люди смогут 8 апреля проверить свою грамотность в Таллинне, Маарду, Йыхви, Нарве, Тарту и Валга.