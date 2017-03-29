Департамент инфосистем: VKG в 2016 году стало жертвой кибершпионажа

Крупнейшее предприятие по переработке сланца Viru Keemia Grupp (VKG) в прошлом году стало жертвой кибершпионажа, предположительно - со стороны России. Об этом сообщил госдепартамент инфосистем в ежегодном обзоре по кибер-безопасности, передает "Актуальная камера".

В сети VKG была обнаружена вредоносная программа, которая используется, например, для сбора данных о паролях.

Кроме того, были найдены и скрытые программы, при помощи которых поддерживалась связь с контролирующим сервером.

Вирусные программы и контролирующий сервер связывают с группировкой по кибер-шпионажу APT28, которую связывают с военной разведкой России.

Глава VKG подчеркнул, что речь не идет об активной атаке, на ежедневную работу работу VKG вредоносная программа не повлияла.