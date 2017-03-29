Сергей Зенёв об игре с Хорватией: самое важное было сделано в первом тайме

Настоящий подарок преподнесла футбольная сборная Эстонии тем болельщикам, которые собрались вчера поздно вечером на стадионе "А.Ле Кок Арена". На их глазах была повержена сильная сборная Хорватии, а счет оказался разгромным - 3:0.

Свой первый домашний в этом году матч сборная Эстонии провела также вдохновенно как пела гимн. Уже на первой минуте Сийм Лутс обокрал защитников хорватской команды, вышел один на один с вратарем Калиничем и отправил мяч ему между ног, передает "Актуальная камера".

Красивый и быстрый гол задал тон всему поединку. Хорваты, которые хотя и приехали в Таллинн без своих звезд, считались фаворитами и в первом тайме постоянно владели инициативой, но наша команда выдержала натиск и даже имела шанс забить еще один гол, но два удара Янара Тоомета цели не достигли.

"Думаю, самое важное было в первом тайме, когда мы сами забили и не пропустили, при этом в конце у них была очень хорошая возможность, но Аксалу сделал очень хороший сэйв", - рассказал нападающий сборной Эстонии Сергей Зенёв.

Во втором тайме сборная Эстонии играла в атаке уже уверенно и агрессивно. А к исходу 75-й минуты тренер Мартин Рейм выпустил на поле главную ударную силу, сначала Хенри Аниера заменил Сергей Зенёв, а спустя пять минут вместо Янара Тоомета вышел Константин Васильев. Эти замены сыграли решающую роль в матче. Буквально через пять минут Васильев получил пас от Лутса и нанес точный удар в нижний угол ворот. А спустя еще две минуты уже Сергей Зенёв сделал счёт для хорватов унизительным - 3:0.

"Очень результативный выход у нас с Васильевым получился. Мы оба вышли, он отдал, забил, я забил. Он дал хороший пас, и там надо было попасть в дальний угол, и я очень хорошо попал, вратарь не успел сложиться, попади мяч чуть ближе к углу, он взял бы его", - добавил Зенёв.

"Думаю, что по результативности против такого соперника - это один из самых лучших результатов. Но все равно кто-то будет говорить что Модрич не играл, Ракитиче не играл, но это уже, как говорят, история. Все равно Хорватия есть Хорватия, у них игроки второго состава очень высокого класса и играют в сильных чемпионатах", - добавил Зенёв.

Победа над Хорватией со счетом 3:0 войдет в историю, как одна из самых ярких. Кроме того этот успех придаст уверенности команде перед следующими отборочными матчами, которые пройдут в начале июня.